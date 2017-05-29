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В Киеве фонтан воды из прорванного трубопровода достиг седьмого этажа

29 мая в 15:39

Повреждены жилье и автомобили, жителей отселяют из затопленных квартир.

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Фото Александр Гусев/reviewnews.net

В Голосеевском районе Киева прорвало трубу магистрального водопровода.

Фонтан воды, поднявшись до высоты седьмого этажа, разбивал окна и разрушал квартиры и автомобили. Сейчас решается вопрос с временным отселением жителей залитых квартир. Очевидец Александр Гусев написал в Facebook:  

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Тем временем, тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для киевлян вырастет почти на 15%. Рост тарифов объясняют ростом затрат.

По материалам: Александр Гусев/reviewnews.net
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