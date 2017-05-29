В Киеве фонтан воды из прорванного трубопровода достиг седьмого этажа

Повреждены жилье и автомобили, жителей отселяют из затопленных квартир.

В Голосеевском районе Киева прорвало трубу магистрального водопровода.

Фонтан воды, поднявшись до высоты седьмого этажа, разбивал окна и разрушал квартиры и автомобили. Сейчас решается вопрос с временным отселением жителей залитых квартир. Очевидец Александр Гусев написал в Facebook:

Тем временем, тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для киевлян вырастет почти на 15%. Рост тарифов объясняют ростом затрат.