Кабмин назначил заместителя министра образования и науки Украины

Профессор Львовского политехнического института Юрий Рашкевич будет заниматься вопросами высшего образования и евроинтеграции.

У министра образования и науки появился новый заместитель Википедия

Правительство в среду, 31 мая,заместителем министра образования и науки Украины профессора кафедры информационных технологий издательского дела Львовского политехнического института Юрия Рашкевич.

Заместитель министра будет заниматься вопросами высшего образования и европейской интеграции.

В течение 1994-2017 лет Рашкевич координировал просветительские проекты в рамках программ Tempus, Erasmus+ и CIDA. После присоединения Украины к Болонской системе руководил двумя международными проектами по программе Tempus, посвященными внедрению Европейской кредитно-трансферной системы и модернизации управления университетом. Имеет большой опыт научно-педагогической работы и налаживания международных связей в сфере высшего образования.

Юрий Рашкевич родился 24 сентября 1955 года в Ивано-Франковске. В 1972 году поступил на факультет автоматики Львовского политехнического института, где учился по специальности "Автоматизированные системы управления". В 1977 году окончил его и остался работать. Занимал должности ассистента, доцента и заведующего кафедрой автоматизированных систем управления.

В 2011 году стал инициатором создания кафедры информационных технологий издательского дела, которую возглавлял до 2015 года. Профессор.

Проходил стажировку в США, Канаде, Голландии, Австрии, Швеции, Великобритании, Италии и Польше.

Кабинет министров Украины уволил Инну Совсун с должности первого заместителя министра образования и науки 23 августа прошлого года. 31-летняя Совсун занимала должность первого заместителя министра с 19 марта 2014 года.