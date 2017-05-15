Избраны шесть членов правления Общественного ТВ

Вместе с Зурабом Аласанией будут работать Юрий Макаров, Александра Кольцова, Роман Винтонив (Майкл Щур), а также экономисты и юристы.

Майкл Щур будет готовить общественно-политические программы на Общественном ТВ Кадр/YouTube

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) выбрала шестерых членов правления НСТУ, предложенных председателем правления Зурабом Аласанией. Члены правления, как и председатель правления, избраны сроком на четыре года.

Как сообщается на сайте НСТУ, члены правления поделены на "реформаторское" и "креативное" крылья.

Юрий Макаров – ответственный за просветительское направление. Журналист, публицист, редактор, режиссер, телеведущий. Сейчас работает руководителем творческого объединения документальных фильмов и программ НСТУ, ведет на телеканале UA:Первом программу "Война и мир". "Я считаю, что война недостаточно присутствует в информационном пространстве в стране, которая находится в войне", – отметил он и предложил "милитаризацию сознания".

Александра Кольцова – ответственная за развлекательное направление, в том числе спортивное. Была главным редактором журнала "Молоко", является лидером рок-группы "Крихитка". По ее мнению, с помощью развлекательного контента можно строить "культурный рубеж", который будет отличать украинское общество от постсоветского пространства и северных соседей.

Роман Винтонив – ответственный за общественно-политическое направление. Журналист, редактор, продюсер, ведущий информационно-сатирических программ под псевдонимом Майкл Щур. По его словам, НСТУ будет делать и программы журналистских расследований, и собственные ток-шоу. В то же время новости не будут в компетенции Винтонива – только итоговые выпуски. "За новости отвечать генеральный продюсер информационного вещания – это отдельное от всех членов правления направление", – пояснил Зураб Аласания.

Инна Гребенюк – ответственный за юридическое направление реформы. Имеет юридическое образование, работала в Министерстве юстиции, в главном юридическом управлении Верховной Рады, в Министерстве аграрной политики и продовольствия (в том числе пять месяцев была заместителем министра – руководителем аппарата).

Родион Никоненко – ответственный за экономику и финансы. Имеет экономическое образование и 21 год опыта работы в финансовой, экономической и банковской сферах. Работал как в частном, так и государственном секторах – в банках "Альфа-Банк Украина", "Райффайзен Банк Аваль", "Укрсиббанк", "Банк Петрокоммерц-Украина", Ощадбанк.

Николай Чернотицкий – ответственный за оптимизацию центральной и региональной структуры. По образованию – инженер электронных систем, последние годы работает директором Сумского филиала НСТУ.

В апреле наблюдательный совет общественного вещания избрала новым председателем правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) экс-гендиректора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураба Аласанию.

Подробнее о перспективах создания Общественного телевидения в Украине читайте в интервью с Зурабом Аласанией в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".