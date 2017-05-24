Инвесторы из четырех стран проявили заинтересованность киевским Гидропарком – Кличко

Кличко в очередной раз пообещал представить план реконструкции Гидропарка и превратить его в почти Диснейленд.

Гидропарк не обновлялся уже более 20 лет relax.com.ua

Мэрия Киева планирует к осени завершить разработку проекта реновации столичного Гидропарка, которая будет рассчитана несколько лет. Кроме того, власти Киева ведут переговоры по созданию в Гидропарке центра развлечений уровня Диснейленда, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Гидропарк – одно из любимых мест отдыха киевлян и гостей столицы, но, к сожалению, много последних лет эта территория превращалась в место, где распивают спиртные напитки, где громко звучит музыка, и куда родители боятся отпускать детей одних, – отметил Виталий Кличко. – Территория Гидропарка уже более 20 лет не обновлялась, и мы планируем вернуть этой уникальной территории славу одной из лучших зон отдыха столицы. Эти работы мы уже начали", – сказал Кличко, проверяя работы по реконструкции части территории Гидропарка, на которые в этом году выделили 11 млн грн из городского бюджета, сообщает пресс-служба КГГА.

"В частности, здесь отремонтировали центральную аллею и часть прилегающего к ней парка. Особый метод укладки плитки также разрешил чрезвычайно быстро положить почти 2 тысячи квадратных метров дорожек. Также мы установили новое освещение, высадили деревья и кустарники, обустроили новые клумбы. Также установили новую систему полива", – рассказал Кличко.

Он отметил, что инвесторы из четырех стран высказали заинтересованность в строительстве в Гидропарке крупного парка развлечений. "Мы ведем переговоры с компаниями из Кореи, Австрии, Германии, США, чтобы превратить киевский Гидропарк на рекреационную зону с парком развлечений уровня Диснейленда. И заинтересованность у инвесторов есть", – Кличко.

Напомним, что обещание в ближайшее время презентовать план комплексной реновации Гидропарка Кличко давал еще в августе прошлого года.