Харьковский облсовет выделил 30 миллионов гривень на ремонт домов после взрывов в Балаклее

Различным повреждениям подверглись более 1200 домов в частном секторе.
"Депутаты инициировали выделение 30 миллионов гривен целевой субвенции из областного бюджета для жителей частного сектора Балаклейского района. Субвенция из областного бюджета позволит оказать людям материальную помощь, чтобы привести в пригодное для комфортной жизни состояние 228 особо разрушенных частных домов, и еще 1000 домов, подвергшихся меньшим повреждениям", - сообщил пресс-служба Харьковского облсовета.
Ранее Кабинетом министров Украины выделено 145 млн. грн., областным бюджетом - 10 млн. грн. из резервного фонда, 2 млн. грн. из районного бюджета на решение проблем, связанных с последствиями взрывов на арсенале.
Ранее сообщалось, что часть поврежденных взрывами домов уже отремонтировали.
В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.
СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".
Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA