Харьковский облсовет выделил 30 миллионов гривень на ремонт домов после взрывов в Балаклее

Различным повреждениям подверглись более 1200 домов в частном секторе.

Депутаты добавили деньги на ремонты в Балаклее kharkivoda.gov.ua

Харьковский областной совет принял решение о выделении средств на восстановление и ремонт частных жилых домов в Балаклейском районе, которые пострадали от взрывов на складе боеприпасов.

"Депутаты инициировали выделение 30 миллионов гривен целевой субвенции из областного бюджета для жителей частного сектора Балаклейского района. Субвенция из областного бюджета позволит оказать людям материальную помощь, чтобы привести в пригодное для комфортной жизни состояние 228 особо разрушенных частных домов, и еще 1000 домов, подвергшихся меньшим повреждениям", - сообщил пресс-служба Харьковского облсовета.

Ранее Кабинетом министров Украины выделено 145 млн. грн., областным бюджетом - 10 млн. грн. из резервного фонда, 2 млн. грн. из районного бюджета на решение проблем, связанных с последствиями взрывов на арсенале.

Ранее сообщалось, что часть поврежденных взрывами домов уже отремонтировали.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".

Подробнее о масштабном пожаре на складах боеприпасов в Харьковской области читайте в статье Сергея Жукова "Склад проблем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".