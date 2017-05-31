Гройсман сообщил свою формулу "по жизни"

Гройсман "управляет государством" уже больше года. Оказалось, что действовал по принципу "чем лучше, тем лучше".

Гройсман живет по принципу: чем лучше, тем лучше Правительственный портал

Премьер-министр"по жизни" исповедует формулу "чем лучше, тем лучше" и другого просто не понимает.

На заседании правительства он заявил, что украинские политики-популисты действуют по принципу: "чем хуже, тем лучше".

"Хочу подчеркнуть, наше правительство понимает, как выводить страну из того состояния, она сегодня находится: через ряд серьезных реформ и изменений. Я глубокого убежден, наша единственная формула, вот моя формула по жизни: чем лучше, тем лучше. И другого просто я не исповедую, просто не понимаю", - сказал Гройсман.

"Поэтому глубокого убежден в том, что мы обеспечим успех, но для этого нам нужно тяжело работать", - добавил премьер.

Про "лучше-лучше" с 14-й минуты:

Нынешнее правительство было утверждено в Раде 14 апреля 2016 года. Тогда же была утверждена программа правительства, что предусматривает годичный иммунитет на отставку Кабмина. Перед голосованием за назначение его премьер-министром Владимир Гройсман заявил в парламенте: "Я покажу вам, что такое управление государством!"

Напомним, что в 1990-годах президент Украины Леонид Кравчук говорил: "Имеем то, что имеем", а российский премьер Виктор Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда".