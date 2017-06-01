Глава СБУ предложил пускать жителей России в Украину по биометрическим паспортам

Украинцы в принципе одобряют введение визового режима с Россией. Необходима политическая воля.

Грицак предложил пускать русских в Украину по биометрическим паспортам facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Граждане Российской Федерации должны допускаться в Украину без виз только по биометрическим паспортам, считает глава СБУ Василий Грицак.

"У нас есть возможность с 11 июня фактически посещать Европу по биометрическим паспортам. Почему не сделать таким образом, чтобы граждане, как минимум, Российской Федерации могли въезжать сюда только по аналогичным документам. Такая мера на данном этапе могла бы быть принята", - сказал он журналистам в Киеве.

Вместе с тем, глава СБУ отметил, что в этом нет вины граждан России. По его словам, виновны политические руководители, идеологи "московской машины", которые поссорили украинский и российский народы.

По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года почти половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями.

В октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос введения визового режима с Россией лежит в компетенции Верховной Рады.