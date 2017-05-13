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"Гетман Сагайдачный" отправлен на ремонт

13 мая в 18:22
Стоимость ремонта составит 14,5 млн гривень. 
 
Гетман Сагайдачный_6
"Гетман Сагайдачный" поставили на ремонт
Сегодня.ua
Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" встал в плавучий док Черноморского судоремонтного завода, сообщает 5 канал. 
 
Флагману почистят нижнюю часть, осмотрят конструкции и корабельное оборудование. На эти цели из бюджета выделили 14,5 млн гривень. В Черноморске корабль ремонтируют впервые. 
 
"Из основных работ, которые сейчас проводятся, - замена бортовой арматуры, осуществление чистки и покраски корпуса корабля!, - сообщил старший помощник командира фрегата Алексей Корецкий.
 
 
 
Ранее сообщалось, что "Ленинская кузня" 24 января заключила соглашение с "Ильичевским судоремонтным заводом" о том, что президентская фирма будет ремонтировать военные корабли на производственных мощностях предприятия в Черноморске за 10% от стоимости тендера. В целом на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" по программе "Развитие вооружения и военной техники Вооруженных сил" на 2017 год предусмотрено 91 млн грн.
 
По материалам: 5 канал
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