"Гетман Сагайдачный" отправлен на ремонт

Флагману почистят нижнюю часть, осмотрят конструкции и корабельное оборудование. На эти цели из бюджета выделили 14,5 млн гривень. В Черноморске корабль ремонтируют впервые.

"Из основных работ, которые сейчас проводятся, - замена бортовой арматуры, осуществление чистки и покраски корпуса корабля!, - сообщил старший помощник командира фрегата Алексей Корецкий.

Ранее сообщалось, что "Ленинская кузня" 24 января заключила соглашение с "Ильичевским судоремонтным заводом" о том, что президентская фирма будет ремонтировать военные корабли на производственных мощностях предприятия в Черноморске

В целом на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" по программе "Развитие вооружения и военной техники Вооруженных сил" на 2017 год предусмотрено 91 млн грн.