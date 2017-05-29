Фигурантов перестрелки в Мукачево из "Правого сектора" выпустили на поруки

Участников "мукачевской перестрелки" освободили в зале суда.

Фигурантов "мукачевского" дела выпустили на поруки

Мукачесвский горрайонный суд Закарпатской области выпустил на поруки активистов правого сектора, которых судят за участие в перестрелке в городе Мукачево в 2015 году.

Как сообщается на сайте "Правого сектора", суд выпустил фигурантов дела на поруки мэра города Сколе (Львовская область) Владимира Москаля и народного депутата Михаила Головко.

Журналиста Алла Хаятова сообщила, что участников перестрелки освободили в зале суда.

напомним, 11 июля в Мукачево произошла перестрелка. В результате пострадали 14 человек: шесть сотрудников милиции, трое гражданских лиц и пять представителей "Правого сектора". По информации СМИ, вооруженные люди, представившиеся "Правым сектором", заняли территорию комплекса "Антарес". Им оказали сопротивление люди из окружения народного депутата из парламентской группы "Воля народа", экс-нардепа от Партии регионов Михаила Ланьо.

Спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский заявил, что бойцы "Правого сектора" открыли огонь только в ответ, как самозащиту, а первыми начала стрелять милиция, хотя в МВД опровергают это и винят именно "Правый сектор" в открытии огня на поражение.

В июне прошлого года Генпрокуратура завершила досудебное расследование перестрелки в городе Мукачево, к которой причастны члены "Правого сектора". По итогам следствия, прокуратура квалифицировала инцидент как террористический акт и направила в суд обвинительный акт относительно четырех членов добровольческого корпуса формирования.