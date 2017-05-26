Фейгин назвал вероятную причину ареста Сущенко

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Российские спецслужбы "вели" украинского журналиста.

Фейгин допускает обмен Сущенко на взятых в плен в Донбассе россиян batkivshchyna.com.ua

Российские власти намерены использовать украинского журналиста, арестованного по обвинению в шпионаже, для обмена на человека, задержанного в Украине, и в освобождении которого заинтересован Кремль. Такую версию выдвинул адвокат Марк Фейгин в интервью изданию "Факты и комментарии" , опубликованном в пятницу, 26 мая.

"Сущенко разрабатывался и был арестован для обмена на кого-то, кто сейчас сидит в киевской тюрьме (мы знаем, что на Донбассе были захвачены в плен кадровые разведчики РФ), а может, и не только в Украине…. Когда Романа обменяют…, тогда и станет понятно, зачем все это "шпионское" дело затевалось", – заявил Фейгин.

Вероятность такого развития событий адвокат оценил в 50%, отметив наличие у него опыта участия в организации успешного обмена.

"О том, что размен возможен, свидетельствует тот факт, что украинцы привлекли к делу именно меня, а не другого адвоката. Я – особенный адвокат, поскольку уже занимался, и успешно, разменом после политических переговоров", – добавил Фейгин. При этом он отказался разглашать какие-либо детали уголовного дела в отношении Сущенко, сославшись на обязательство о неразглашении государственной тайны.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на ZN.UA.