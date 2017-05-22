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Джемилев прокомментировал дело против Сталина и Берии о геноциде крымскотатарского народа

22 мая в 13:00

Хотя Сталин и Берия давно горят в аду, для судебного процесса по делу о депортации крымскотатарского народа необходимо соблюсти процедуру.

Чубаров Джемилев
Джемилев рассказал, где сейчас находятся Сталин и Берия
Василий Артюшенко, ZN.UA
Объявить подозрение Сталину и Берии в депортации крымскотатарского народа в 1944 году необходимо для будущего судебного процесса, сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"И Сталин, и Берия, и Кабулов давно горят в аду, чтобы им предъявлять обвинения или подозрения. Но такова процедура. Это необходимо. Потом будет судебный процесс, чтобы в юридическом плане признать преступление против целого народа", - сказал он в интервью изданию LIGA.net.

В декабре 2015 года прокуратура Автономной Республики Крым начала расследование в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

16 мая получено заключение эксперта Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной Академии Наук Украины, в котором указано, что именно насильственное переселение в 1944 году более 225 тыс. представителей крымскотатарского народа и других национальных групп с территории полуострова для проживания в неприспособленных районах СССР привело к частичному физическому их уничтожению. Во время депортации и в местах спецпоселений от болезней, эпидемий и голода погибло почти половина из депортированных крымских татар.

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В мае 2017 года прокуратура Крыма подписала подозрение Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в уголовном производстве по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа.

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Тэги Сталин депортация
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