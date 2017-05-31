Двое российских наемников в Донбассе травмировались во время разгрузки боеприпасов – разведка

Оккупанты страдают из-за нарушений правил обращения с оружием.
Так, 30 мая военнослужащие 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК получили ранения во время разгрузки боеприпасов.
По данным ГУР Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.
По данным главы Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентины Мельниковой, на Востоке Украины уже погибли минимум полторы тысячи российских военных. "Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не менее половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненых, а может быть, и больше", - отметила она.ZN.UA