Двое российских наемников в Донбассе травмировались во время разгрузки боеприпасов – разведка

Оккупанты страдают из-за нарушений правил обращения с оружием.

Российские наемники в Донбассе не умеют обращаться с оружием VK/Фёдор Болдырев

из состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ травмируются из-за нарушения правил техники безопасности при обращении с оружием, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, 30 мая военнослужащие 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го АК получили ранения во время разгрузки боеприпасов.

По данным ГУР Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.

По данным главы Союза комитетов солдатских матерей РФ Валентины Мельниковой, на Востоке Украины уже погибли минимум полторы тысячи российских военных. "Мы считаем, что российские потери в Украине составляют не менее половины от потерь украинской армии... Полторы тысячи погибших с российской стороны - это минимум. И, значит, почти пять тысяч раненых, а может быть, и больше", - отметила она.