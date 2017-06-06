Донецких школьников вывезли на "полевые занятия" по НВФ - ИС

Учеников 10-х классов учили воевать и оказывать первую медицинскую помощь.

Боевики ОРДО продолжают готовить из детей "пушечное мясо"

Во временно оккупированных террористической организацией "ДНР" Донецке и Ясиноватой прошли "учебно-полевые занятия" для школьников старших классов , сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, учеников 10-х классов обучали "начальной военной подготовке" и "медико-санитарной подготовке".

"Обучение проводилось представителями "1-го АК ДНР". Информационное сопровождение данных мероприятий активно осуществлялось через российские социальные сети", - пишет Тымчук.

Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".

Вместе с тем в террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка. Согласно докладной записке, поданной в "МГБ ДНР", молодежь "демонстрирует пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".