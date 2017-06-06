Донецких школьников вывезли на "полевые занятия" по НВФ - ИС

Учеников 10-х классов учили воевать и оказывать первую медицинскую помощь.
Так, учеников 10-х классов обучали "начальной военной подготовке" и "медико-санитарной подготовке".
"Обучение проводилось представителями "1-го АК ДНР". Информационное сопровождение данных мероприятий активно осуществлялось через российские социальные сети", - пишет Тымчук.
Как сообщалось ранее, оккупационные "власти" ОРДЛО усиливают пропагандистские мероприятия в школах на оккупированной территории Донбасса. На так называемых "уроках общественности" школьникам навязывается идея невозможности дальнейшего сосуществования с Украиной в контексте героизации военного преступника "Гиви".
Вместе с тем в террористической организации "ДНР" обеспокоены "угрожающим уровнем несознательности" школьников и студентов оккупированного Донецка. Согласно докладной записке, поданной в "МГБ ДНР", молодежь "демонстрирует пренебрежительное отношение" к "урокам государственности ДНР" и другим мероприятиям "военно-патриотического воспитания".ZN.UA