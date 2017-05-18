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Для поездок в Европу понадобится от трех до 70 евро в день

18 мая в 08:53

 Стартовала информационная кампания о правилах безвизового режима для украинцев

безвизовый режим
Безвиз таит в себе множество нюансов
rossandhelen / Depositphotos
В связи с предоставлением нашей стране безвизового режима на поездки в страны ЕС при поддержке представительства Евросоюза в Украине запущена информационная кампания "Открой Европу".  Ресурс кампании рассказывает о требованиях к гражданам Украины при посещениях стран Евросоюза. 

Также в рамках информационной кампании создана интерактивная карта, на которой обозначены требования по минимальной сумме денег, которая необходима при въезде в ту или иную страну ЕС.

Требования у каждой страны разные. Если, к примеру, для пребывания в Венгрии гражданин Украины должен располагать суммой 3,2 евро в день, то в Испании необходимо 71 евро в день. А Люксембург и Австрия четкие требования к минимальной сумме денег для туристов из Украины не выдвинули.

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Каки сообщалось, безвиз начнет действовать с 11 июня. Подробнее об этом читайте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев". 

По материалам: ZN.UA
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