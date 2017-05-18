Для поездок в Европу понадобится от трех до 70 евро в день

Стартовала информационная кампания о правилах безвизового режима для украинцев

Безвиз таит в себе множество нюансов rossandhelen / Depositphotos

В связи с предоставлением нашей стране безвизового режима на поездки в страны ЕС при поддержке представительства Евросоюза в Украине запущена информационная кампания "Открой Европу". Ресурс кампании рассказывает о требованиях к гражданам Украины при посещениях стран Евросоюза.

Также в рамках информационной кампании создана интерактивная карта, на которой обозначены требования по минимальной сумме денег, которая необходима при въезде в ту или иную страну ЕС.

Требования у каждой страны разные. Если, к примеру, для пребывания в Венгрии гражданин Украины должен располагать суммой 3,2 евро в день, то в Испании необходимо 71 евро в день. А Люксембург и Австрия четкие требования к минимальной сумме денег для туристов из Украины не выдвинули.

Каки сообщалось, безвиз начнет действовать с 11 июня. Подробнее об этом читайте в материале ZN.UA "Безвизовый режим с ЕС: когда заработает и что он будет означать для украинцев".