Дерибасовскую украсили тысячей светящихся бабочек

Вечером 23 мая на главной улице Одессы зажгли новую иллюминацию в виде множества бабочек всевозможных форм и расцветок.

Новая иллюминация зажглась на Дерибасовской в Одессе примерно в 20:30. Всего на деревьях разместили 1020 светящихся бабочек, а на земле зажглись огромные шары в виде фруктов, сообщает Думская.

По данным издания pushkinska.net, новая иллюминация — часть подготовки к торжественному открытию Потемкинской лестницы после реставрации, которое запланировано на 26 мая. Ожидается, что светящиеся бабочки будут радовать одесситов и туристов до начала осени, а наземные конструкции демонтировать не будут.

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