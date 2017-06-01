День защиты детей: куда пойти с семьей в Киеве

Большинство мероприятий пройдут на выходных.
Детская железная дорога в Сырецком парке
В честь праздника детская железная дорога будет катать маленьких пассажиров бесплатно. Поезд курсирует между станциями "Вишенка" и "Яблонька". Длина дороги составляет 2,8 километра, поездка длится около 20 минут.
Дворец детей и юношества
На площади перед Дворцом детей и юношества состоится фестиваль "Дети+Лето". В программе конкурсы рисунков на асфальте, спортивные эстафеты, и открытие развлекательных центров "Каникулы онлайн" и ProfiCamp.
Когда: 1 июня
Во сколько: с 16:00
Фестиваль ко дню защиты детей на территории Софии Киевской
Здесь будут установлены различные фото-зоны, арт-площадка и разнообразные мастер-классы. Маленьких посетителей ждет зона развлечений и игр, а более старшие смогут принять участие в интересных квестах, пока родители будут отдыхать в специально обустроенной лаунж-зоне.
Когда: 1-4 июня
Во сколько: с 13:00 до 17:00
Парк имени Т. Г. Шевченко
В парке пройдет фестиваль Mybabyfest, который заинтересует родителей и малышей от 0. Посетителей ждут мастер-классы, лекции на интересующие родителей темы по здоровью и воспитанию детей, красивые фотозоны, а также игровая площадка для детей с аниматорами и зона отдыха для родителей.
Когда: 3 июня
Во сколько: 10:00-18:00
Почтовая площадь
Здесь состоится фестиваль "Все вместе – за семью". На площади буду установлены надувные батуты и горки для детей, мастер-классы по вязанию узлов с настоящими скаутами, изучение правил дорожного движения для детей, квиллинг, лепка из глины, рисование и другие развивающие занятия для всех возрастов. Кроме того, посетителей ждет невероятное электрическое тесла-шоу и крио-шоу с жидким азотом и молниями.
Когда: 3-4 июня
Во сколько: с 12:00
Парк "Феофания"
Юных посетителей парка будут ждать разнообразные шоу: анимационная программа, аттракционы, творческие мастер-классы и вкусные угощения.
Когда: 3 июня
Во сколько: с 14:00ZN.UA