День защиты детей: куда пойти с семьей в Киеве

Большинство мероприятий пройдут на выходных.

Мероприятия ко Дню защиты детей пройдут с 1 по 4 июня

1 июня во всем мире отмечают День защиты детей – праздник, который празднуют ежегодно, начиная с 1950 года. Мероприятия, приуроченные к празднику, начнутся в Киеве 1 июня и продлятся до конца выходных.

Детская железная дорога в Сырецком парке

В честь праздника детская железная дорога будет катать маленьких пассажиров бесплатно. Поезд курсирует между станциями "Вишенка" и "Яблонька". Длина дороги составляет 2,8 километра, поездка длится около 20 минут.

Дворец детей и юношества

На площади перед Дворцом детей и юношества состоится фестиваль "Дети+Лето". В программе конкурсы рисунков на асфальте, спортивные эстафеты, и открытие развлекательных центров "Каникулы онлайн" и ProfiCamp.

Когда: 1 июня

Во сколько: с 16:00

Фестиваль ко дню защиты детей на территории Софии Киевской



Здесь будут установлены различные фото-зоны, арт-площадка и разнообразные мастер-классы. Маленьких посетителей ждет зона развлечений и игр, а более старшие смогут принять участие в интересных квестах, пока родители будут отдыхать в специально обустроенной лаунж-зоне.

Когда: 1-4 июня

Во сколько: с 13:00 до 17:00

Парк имени Т. Г. Шевченко

В парке пройдет фестиваль Mybabyfest, который заинтересует родителей и малышей от 0. Посетителей ждут мастер-классы, лекции на интересующие родителей темы по здоровью и воспитанию детей, красивые фотозоны, а также игровая площадка для детей с аниматорами и зона отдыха для родителей.

Когда: 3 июня

Во сколько: 10:00-18:00

Почтовая площадь

Здесь состоится фестиваль "Все вместе – за семью". На площади буду установлены надувные батуты и горки для детей, мастер-классы по вязанию узлов с настоящими скаутами, изучение правил дорожного движения для детей, квиллинг, лепка из глины, рисование и другие развивающие занятия для всех возрастов. Кроме того, посетителей ждет невероятное электрическое тесла-шоу и крио-шоу с жидким азотом и молниями.

Когда: 3-4 июня

Во сколько: с 12:00

Парк "Феофания"

Юных посетителей парка будут ждать разнообразные шоу: анимационная программа, аттракционы, творческие мастер-классы и вкусные угощения.

Когда: 3 июня

Во сколько: с 14:00