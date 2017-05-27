День Киева-2017: программа праздничных мероприятий

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День Киева пройдет под лозунгом "Четыре дня танца, музыки и цветов".

Киев празднует день города Leonardi / Depositphotos Киев 27 и 28 мая будет отмечать 1535-ю годовщину. По случаю празднования Дня Киева в столице будет проведен 30 общегородских и 150 районных мероприятий, сообщает пресс-служба КГГА.

Так, начиная с 25 мая начнутся праздничные мероприятия на Софийской площади – здесь всех желающих будут ждать дни танца, музыки и пения.

Кроме того, 26 мая уже в третий раз состоится международный фестиваль "Anne de Kiev Fest" под эгидой ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и КГГА. В рамках фестиваля запланировано оперный концерт "Четыре Королевы"; демонстрацию видеооперы "Анна Ярославна" и фильма-оперы "Ярослав Мудрый". Также будет заложен Сквер франкофонии имени Анны Киевской, где презентуют сорт роз из Франции, выведенный специально в честь королевы Анны Киевской.

В субботу, 27 мая, из парка Тараса Шевченко в 17:00 стартует праздничное шествие, которое закончится массовым исполнением гимна столицы "Как тебя не любить, Киев мой".

В течение всех выходных, 27 и 28 мая, в парке "Победа" зрителей ждет интересная разножанровая концертная программа и большое количество интерактивов – танцевальные соревнования, мастер-классы для всех желающих по сальсе, латине, фламенко, восточных танцев, школы боевого гопаку и тому подобное. Зрелищным событием в эти дни станет городской фестиваль хорового искусства "Песня над Днепром", в котором в этом году будут соревноваться более 30 лучших хоровых любительских коллективов со всей Украины.

Также, 27 и 28 мая на Контрактовой площади состоится III Фестиваль Культуры Народов Подола. Гости ознакомятся с историей жизни каждого народа на Подоле, попробуют блюда национальной кухни, примут участие в конкурсах и викторинах. Детей ждет насыщенная развлекательная программа, мастер-классы по изготовлению десертов.

Напомним, День Киева ежегодно проводится в последнее воскресенье мая. Первое празднование дня Киева состоялось в конце мая 1982 года и была приурочена к празднованию 1500-летия города. Идея о праздновании принадлежала председателю исполкома Киевского городского совета народных депутатов в 1979-1989 годах Валентину Згурскому.