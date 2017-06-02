Через программу "Схемы" несколько сотрудников СБУ потеряли работу

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СБУ проанализирует расследование журналистов.

Несколько сотрудников СБУ не смогут дальше работать из-за расследования журналистов Андрей Товстыженко, ZN.UA

Юристы Службы безопасности Украины проанализируют нарушения, которые могли сделать журналисты программы "Схемы" в расследовании об автопарке сотрудников службы, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская "Украинской правде".

"Предварительно я видела, что они (журналисты) обнародовали персональные данные оперативных сотрудников. Думаю, что будем разбираться, будем смотреть. Я сейчас не готова сказать конкретно, наши специалисты должны провести исследование", - уточнила Гитлянская.

Она отметила, что подразделение, которое снимали журналисты, занимается защитой критической инфраструктуры страны (инфраструктура, разрушение которой может иметь влияние на национальную безопасность и оборону, природную среду, привести к значительным финансовым убыткам и человеческим жертвам).

"В программе были не все сотрудники - были и люди, которые не имеют отношения к Службе безопасности. Но, среди прочего, были и сотрудники, которые теперь, увы, не смогут работать, поскольку их личные данные обнародованы", - сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что речь идет об обнародовании фамилий, должностей и лиц сотрудников службы.

Нагаадємо, как установили журналисты проекта "Схемы", сотрудники управления защиты экономики СБУ ежедневно приезжают на работу на иномарках, стоимость которых составляет 30-80 тысяч долларов.Доступ к электронных деклараций сотрудников СБУ закрыт, однако известно, что их заработная плата составляет от 8 до 30 тысяч гривен в месяц.

Ранее глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что ее ведомство не имеет доступа к засекреченным электронным декларациям сотрудников СБУ. В комментарии журналистам Корчак отметила, что с подобными декларациями могут работать только лица, которые имеют доступ к государственной тайне.

Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, в свою очередь, отметил, что в СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и закон защищает информацию об их личности и финансировании. В то же время руководство СБУ и публичные сотрудники в данную категорию, по его словам, не попадают.

В международной антикоррупционной организации Transparency International, тем временем, указывают, что позиция СБУ противоречит духу закона о е-декларирования.