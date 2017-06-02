Журналисты показали элитный автопарк сотрудников управления защиты экономики СБУ

Стоимость автомобилей сотрудников, в чьи обязанности входит борьба с экономическими преступлениями, не соответствует уровню их зарплаты.

В СБУ не хотят показывать декларации с люксовыми авто Радіо Свобода

Сотрудники управления защиты экономики СБУ ежедневно приезжают на работу на иномарках, стоимость которых составляет 30-80 тысяч долларов., однако известно, что их заработная плата составляет от 8 до 30 тысяч гривень в месяц.

Журналисты проекта "Схемы" оборудовали пункт наблюдения в здании, расположенном по соседству с управлением на бульваре Шевченко, 32а в Киеве для съемки автомобилей, которыми пользуются сотрудники.

Некоторых из них удалось идентифицировать с помощью открытых источников.

В большинстве случаев сотрудники, к которым журналисты обращались с вопросами о происхождении автотранспорта и средств на его приобретение либо отрицали свою причастность к СБУ, либо заявляли, что автомобили им не принадлежат, либо советовали писать запросы.

Авторам программы удалось выяснить, что некоторые транспортные средства оформлены на родственников, чьи официальные доходы оказались еще более скромными, чем у тех, кто ездит на этих автомобилях.

Номерные знаки некоторых автомобилей отсутствуют в реестрах правоохранителей. Не исключено, что это оперативные номера. Поэтому все номерные знаки в сюжете скрыты.

Тем не менее, авторы программы направили в СБУ запрос: являются ли лица, пользующиеся автомобилями, которые постоянно припаркованы у здания управления, сотрудниками СБУ, проводилась ли проверка соответствия их образа жизни и задекларированных доходов.

Незадолго до выхода программы в эфир в редакцию пришел ответ с просьбой воздержаться от публикации отснятых материалов.

СБУ рекомендовало журналистам убрать из сюжета лица сотрудников Радіо Свобода

Ранее глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что ее ведомство не имеет доступа к засекреченным электронным декларациям сотрудников СБУ. В комментарии журналистам Корчак отметила, что с подобными декларациями могут работать только лица, которые имеют доступ к государственной тайне.

Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, в свою очередь, отметил, что в СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и закон защищает информацию об их личности и финансировании. В то же время руководство СБУ и публичные сотрудники в данную категорию, по его словам, не попадают.

В международной антикоррупционной организации Transparency International, тем временем, указывают, что позиция СБУ противоречит духу закона о е-декларирования.