Журналисты показали элитный автопарк сотрудников управления защиты экономики СБУ

Стоимость автомобилей сотрудников, в чьи обязанности входит борьба с экономическими преступлениями, не соответствует уровню их зарплаты.
Журналисты проекта "Схемы" оборудовали пункт наблюдения в здании, расположенном по соседству с управлением на бульваре Шевченко, 32а в Киеве для съемки автомобилей, которыми пользуются сотрудники.
Некоторых из них удалось идентифицировать с помощью открытых источников.
В большинстве случаев сотрудники, к которым журналисты обращались с вопросами о происхождении автотранспорта и средств на его приобретение либо отрицали свою причастность к СБУ, либо заявляли, что автомобили им не принадлежат, либо советовали писать запросы.
Авторам программы удалось выяснить, что некоторые транспортные средства оформлены на родственников, чьи официальные доходы оказались еще более скромными, чем у тех, кто ездит на этих автомобилях.
Номерные знаки некоторых автомобилей отсутствуют в реестрах правоохранителей. Не исключено, что это оперативные номера. Поэтому все номерные знаки в сюжете скрыты.
Тем не менее, авторы программы направили в СБУ запрос: являются ли лица, пользующиеся автомобилями, которые постоянно припаркованы у здания управления, сотрудниками СБУ, проводилась ли проверка соответствия их образа жизни и задекларированных доходов.
Незадолго до выхода программы в эфир в редакцию пришел ответ с просьбой воздержаться от публикации отснятых материалов.
Ранее глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что ее ведомство не имеет доступа к засекреченным электронным декларациям сотрудников СБУ. В комментарии журналистам Корчак отметила, что с подобными декларациями могут работать только лица, которые имеют доступ к государственной тайне.
Соавтор закона "О предотвращении коррупции" Виктор Чумак, в свою очередь, отметил, что в СБУ есть сотрудники, которые ведут контрразведывательную деятельность, и закон защищает информацию об их личности и финансировании. В то же время руководство СБУ и публичные сотрудники в данную категорию, по его словам, не попадают.
В международной антикоррупционной организации Transparency International, тем временем, указывают, что позиция СБУ противоречит духу закона о е-декларирования.Радіо Свобода