Бывшему директору компании-разработчика ПО для е-декларирования назначили залог в 1 млн грн

Бывшему должностному лицу инкриминируют служебный подлог и уклонение от уплаты налогов.
В ГПУ напомнили, что бывший директор компании, получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для НАПК, вопреки договорам, через субподрядную организацию с признаками фиктивности, перечислил полученные средства на счета юрлица, которое не является резидентом Украины.
Отмечается, что при перечислении данных средств, в госбюджет Украины не поступило обязательных платежей и сборов на общую сумму почти в 1 млн грн.
Действия экс-директора квалифицированы по ч.1 ст. 366 (Служебный подлог), ч 1. ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, (обязательных платежей) УК Украины).
30 мая сообщалось, что следственное управление ГФС в Киевской области обыскивает офис компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.
Адвокат экс-владельца компании Юрия Новикова Сергей Загородний сообщил ZN.UA, что обыски велись также в жилище его подзащитного.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко во время отчета в Верховной Раде заявил о том, что выделенные Данией деньги на создание сайта е-деклараций были украдены.ZN.UA