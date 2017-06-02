Бывшему директору компании-разработчика ПО для е-декларирования назначили залог в 1 млн грн

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Бывшему должностному лицу инкриминируют служебный подлог и уклонение от уплаты налогов.

Экс-руководителю компании, которая разрабатывала ПО для е-деклараций, избрали меру пресечения Петр Порошенко/Facebook

Экс-директору ООО "Миранда", которая разрабатывала программное обеспечение для системы электронного декларирования, избрана мера пресечения в виде залога в размере 934,4 тыс грн и личного обязательства, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В ГПУ напомнили, что бывший директор компании, получив средства от международных организаций на разработку реестра временно перемещенных лиц и системы электронного декларирования для НАПК, вопреки договорам, через субподрядную организацию с признаками фиктивности, перечислил полученные средства на счета юрлица, которое не является резидентом Украины.

Отмечается, что при перечислении данных средств, в госбюджет Украины не поступило обязательных платежей и сборов на общую сумму почти в 1 млн грн.

Действия экс-директора квалифицированы по ч.1 ст. 366 (Служебный подлог), ч 1. ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, (обязательных платежей) УК Украины).

30 мая сообщалось, что следственное управление ГФС в Киевской области обыскивает офис компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.

Адвокат экс-владельца компании Юрия Новикова Сергей Загородний сообщил ZN.UA, что обыски велись также в жилище его подзащитного.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко во время отчета в Верховной Раде заявил о том, что выделенные Данией деньги на создание сайта е-деклараций были украдены.