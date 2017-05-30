Нацполиция и ГФС обыскивают офис компании-разработчика ПО для электронных деклараций

Правоохранители пытаются изъять электронные носители для проведения экспертиз.

Нацполиция и ГФС обыскивают офис компании "Миранда", которая разрабатывала ПО для системы электронного декларирования.

Начиная с 8 утра 30 мая обыски продолжаются и в жилище экс-владельца компании Юрия Новикова, сообщил ZN.UA его адвокат Сергей Загородний.

По словам адвоката, правоохранители пытаются изъять электронные носители для проведения экспертиз.

Как известно, Новикова подозревают в уклонении от уплаты налогов и внесении заведомо ложных сведений в официальную документацию.

"Сторона защиты утверждает, что выводы прокуратуры основаны на предположениях,основанных на ненадлежащих доказательствах, а целью следствия является дискредитация системы электронного декларирования", - сказал Загородний.

Он также добавил, что меру пресечения Новикову будет выбирать 31 мая в 15:30 судья Александр Бобровник.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко во время отчета в Верховной Раде заявил о том, что выделенные Данией деньги на создание сайта е-деклараций были украдены.

" Как известно, правительство Дании предоставило средство на создание такой системы организации ПРООН в Украине. Эта организация определила исполнителем работ ТОВ "Миранда". Что было установлено работниками фискальной службы под процессуальным руководством работников прокуратуры. То, что руководитель ТОВ "Миранда", господин Новиков поручил исполнение этих работ преподавателю Киевского политеха, а также его студентам, что они и сделали. И вся эта система была сделана всеми этими лицами. Зная об этом господин Новиков замыслил эти средства присвоить и уклониться от уплаты налогов. Таким образом средства, предоставленные ТОВ "Миранда" были выведены через фиктивную фирму на счета в Эстонии", - сказал прокурор.