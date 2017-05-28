Бюджетная субвенция на здравоохранение должна быть дифференцирована для разных уровней медпомощи – мнение

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При формировании в Украине госпитальных округов нельзя ограничиваться простым определением их карты.

Ключевыми вопросами создания госпитальных окруов являются финансирование и администрирование КГГА

При формировании госпитальных округов целесообразно дифференцировать определенную Бюджетным кодексом субвенцию на здравоохранение отдельно для первичного, вторичного и третичного уровней медицинской помощи. Об этом в своей статье дляпишет депутат Верховной Рады Украины шестого созыва Юрий Ганущак.

По его словам, в ходе предусмотренного статьей 35 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении" формирования госпитальных округов, ограничиваться простым определением их карты нельзя. Ключевыми вопросами создания ГО являются финансирование и администрирование.

"Легитимные уровни административно-территориального устройства для решения этих вопросов — область или район, город областного значения, ОТГ. Определенная Бюджетным кодексом субвенция на здравоохранение должна быть дифференцирована отдельно для первичного, вторичного и третичного уровней. Общий объем средств субвенции на финансирование учреждений вторичной медицины определяется как произведение норматива бюджетной обеспеченности на количество жителей ГО, а вот распределение его между учреждениями, входящими в округ, — вопрос политический, который должен решать орган с соответствующими полномочиями", – говорится в статье.

По словам автора, для этого предлагается создать госпитальный совет из представителей от административно-территориальных единиц, ответственных (согласно бюджетному кодексу) за финансирование вторичной медицины, т.е. районных рад, рад объединенных территориальных громад, городов областного значения.

"По политическим и финансовым соображениям желательно, чтобы решение о финансировании учреждений вторичной медпомощи принималось на базовом уровне, но с учетом позиции госпитального совета, который предлагает не только видение, сколько средств рекомендуется передать на каждое медицинское учреждение, но и объемы межбюджетных трансфертов. И хотя госпитальный совет является совещательным органом, однако законодательно следует закрепить обязательность выполнения его решений радами, делегировавшими в него своих представителей. По крайней мере в части, касающейся распределения средств государственной субвенции", – указывает Ганущак.

По мнению автора, к компетенции госпитального совета следует также отнести предложения по перепрофилированию медицинских учреждений и кадровым вопросам.

"Он может быть и органом, наделенным правом рекомендовать лишать лицензии на врачебную практику эскулапов, которые "купили диплом", ошиблись с профессией", – заключает экс-депутат.

Подробнее о формировании госпитальных округов и реализации медицинской реформы в Украине читайте в статье Юрия Ганущака "Здоровый образ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".