Большинство украинцев считают, что в истории Украины и Польши "было всякое"

Польша играла разную роль по отношению к Украине в разные исторические периоды. Однозначной оценки украинцы дать не могут.

Украинцы оценили историю отношений с поляками, как "было всякое" Радио Польша

(59%) считают, что во взаимоотношении польского и украинского народов было всякое, каждый пятый (20%) считает, что больше все же было позитивного, а для 6% опрошенных – больше негативного, свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group.

В сравнении с 2012 годом на 5% увеличилось число украинцев, позитивно оценивающих историю взаимоотношения народов, тогда как придерживающихся противоположной точки зрения стало на 6% меньше.

Согласно результатам опроса 2017 года, более половины украинцев (52%) признают, что исторически Польша играла разную роль по отношению к Украине в разные исторические периоды, 16% опрошенных считают роль западного соседа в украинской истории положительной, тогда как 9% напротив – отрицательной. Еще 6% жителей Украины полагают, что Польша в украинской истории не сыграла никакой роли, а 18% затруднились ответить на вопрос.

Research & Branding Group

Позитивное восприятие Польши характерно для 51% украинцев: 28% считают Польшу дружественным государством, 13% – стратегическим партнером, а 10% – братской страной. Просто соседом Польшу считает треть украинцев (36%). В целом негативно воспринимают Польшу 6% жителей Украины: как конкурента, враждебную страну и источник угрозы (по 2%).

Research & Branding Group

В сравнении с 2012 годом общие основные тенденции в восприятии Польши украинцами сохранились, но в то же время отмечаются некоторые изменения. Наиболее существенным является снижение на 7% числа тех, кто считает Польшу дружественным государством.

Исследование проводилось компанией R&B в период с 22 апреля по 2 мая 2017 года среди 1801 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила 2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

Подробнее о состоянии отношений между государствами читайте в материале "Украина — Польша: между долгосрочным партнерством и ситуативным сотрудничеством" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".