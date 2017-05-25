Большинство экспертов одобрили блокирование российских соцсетей – опрос "Деминициатив"

По мнению экспертов, блокирование российских ресурсов будет иметь больше позитивных, чем негативных последствий.
Как аргументы в пользу указа президента его сторонники чаще всего называли то, что запрещенные ресурсы были инструментом "гибридной войны" России против Украины. Среди других причин поддержки блокирования российских интернет-ресурсов эксперты указывали на способность этого решения ударить по российской экономике и его важность в контексте отказа от всего русского.
Оппоненты решения о запрете поясняли свою позицию прежде всего тем, что оно ограничивает права и свободы украинцев и было принято без должного объяснения его причин и последствий для общества.
По мнению большинства опрошенных экспертов, блокирование российских ресурсов принесет больше позитивных, чем негативных последствий. В качестве положительных последствий эксперты в основном называли ограничение влияния российской пропаганды и усиление информационной безопасности страны, а также развитие аналогичных украинских интернет-сервисов.
Среди негативных последствий чаще всего упоминали усиление общественного напряжения из-за недовольства значительной части пользователей российских ресурсов и ухудшение международного имиджа страны.
Фонд "Демократические инициативы" провел экспертный опрос 19-23 мая 2017 года. Всего было опрошено 40 экспертов.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.ZN.UA