Большинство экспертов одобрили блокирование российских соцсетей – опрос "Деминициатив"

По мнению экспертов, блокирование российских ресурсов будет иметь больше позитивных, чем негативных последствий.

Каждый четвертый украинский эксперт против блокировки российских соцсетей, поскольку это ограничивает его права Телеканал "Звезда"

Большинство экспертов положительно оценили запрет российских социальных сетей и сервисов. Как отмечают в фонде "", только 9 из 40 экспертов высказались против этого решения.

Как аргументы в пользу указа президента его сторонники чаще всего называли то, что запрещенные ресурсы были инструментом "гибридной войны" России против Украины. Среди других причин поддержки блокирования российских интернет-ресурсов эксперты указывали на способность этого решения ударить по российской экономике и его важность в контексте отказа от всего русского.

Оппоненты решения о запрете поясняли свою позицию прежде всего тем, что оно ограничивает права и свободы украинцев и было принято без должного объяснения его причин и последствий для общества.

По мнению большинства опрошенных экспертов, блокирование российских ресурсов принесет больше позитивных, чем негативных последствий. В качестве положительных последствий эксперты в основном называли ограничение влияния российской пропаганды и усиление информационной безопасности страны, а также развитие аналогичных украинских интернет-сервисов.

Среди негативных последствий чаще всего упоминали усиление общественного напряжения из-за недовольства значительной части пользователей российских ресурсов и ухудшение международного имиджа страны.

Фонд "Демократические инициативы" провел экспертный опрос 19-23 мая 2017 года. Всего было опрошено 40 экспертов.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.