Боевики увеличили количество обстрелов на луганском направлении

В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения.

Под прицелом оккупантов в эти сутки луганское направление vk/club_donbasskih

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 29 мая, 50 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается напряженной, но контролируемой военнослужащими Вооруженных сил Украины. Боевики немного снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения, в течение суток зафиксировано пять фактов использования ими запрещенного "Минском" оружия.

На приморском направлении боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО. Ночью террористы из тяжелых артиллерийских систем стреляли по Красногоровке, на протяжении оставшихся суток они использовали более легкое вооружение. Вечером оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно открывали огонь по опорным пунктам украинских военных в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березового и Талаковки. Под минометный огонь калибра 82 мм попал Павлополь, а под огонь из вооружения БМП – Талаковка.

На донецком направлении оккупанты 15 раз нарушали режим "тишины". Чаще всего боевики стреляли по пригороду Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Из минометов калибра 82 мм, БМП и пехотного вооружения террористы стреляли по опорным пунктам бойцов ВСУ в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Под вражеский минометный огонь вечером попали Зайцево, Верхнеторецкое и Пески.

На луганском направлении боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных, что свидетельствует о повышение огневой активности террористов на этом направлении. В частности, с 18:00 до полуночи оккупанты атаковали защитников Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции "Донец". Здесь враг в основном применял гранатометы и стрелковое оружие разных калибров.

Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, в том числе, дважды – из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружения. Ночью оккупанты в течение 30 минут обстреливали Красногоровку из крупнокалиберной артиллерии, в частности орудий калибров 122 мм и 152 мм, выпустив около 15 снарядов.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".