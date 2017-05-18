Боевики применили ствольную артиллерию и танки на донецком направлении

Пятеро украинских военных получили ранения.

Авдеевка снова оказалась под обстрелами террористов Vk.com/pravdadnr_tk

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 17 мая, 52 раза обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, и даже имеют тенденцию к увеличению количества.

На приморском направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел. Наиболее ожесточенные бои велись вблизи Широкино, Павлополя, Красногоровки и Марьинки. Под огнем вражеских минометов калибра 120 мм оказался Павлополь. Боевики также обстреливали опорные пункты бойцов ВСУ в районе Водяного, Гнутово, Лебединского, Богдановки, Новотроицкого и Чермалыка.

На донецком направлении наиболее сложной остается ситуация вблизи Авдеевки. Город и пригород оккупанты накрыли минометным огнем запрещенного Минскими договоренностями калибра 120 мм и вооружения танка. А в районе Кодемы террористы применили артиллерийские системы калибра 122 мм.

На луганском направлении боевики в течение суток 13 раз применяли оружие. По укреплениям украинских военных в Крымском боевики били из минометов калибров 82 мм и 120 мм. Вечером террористы применили минометы калибра 82 мм в районе Новоалександровки. Под вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попала Новозвановка. А Троицкое и Лобачево террористы обстреляли из гранатометов разных калибров.

Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. С начала суток террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".