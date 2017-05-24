Боевики прибегли к новой тактике затягивания переговоров по освобождению заложников

Террористы требуют от Украины провести верификацию лиц, осовобожденных из мест заключения.

Террористы продолжают шантажировать Украину заложниками facebook.com/john.trust.your.eyes

Представители террористических группировок ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе продолжают затягивать переговоры и блокировать процесс

"На гуманитарной подгруппе в Минске представители ОРДЛО заявили, что они будут обсуждать списки только с Виктором Медведчуком, которого сегодня не было на заседании", – сообщила поредставитель Украины в ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам очередного заседания группы в среду, 24 мая.

Геращенко уточнила, что боевики требуют провести верификацию лиц, уже освобожденных из мест лишения свободы, в том числе, по "закону Савченко".

"Это полный бред, конечно, ведь ни украинское законодательство, ни международное гуманитарное право не позволяет насильно перемещать или опрашивать свободных перед законом людей! Я готовлю официальное письмо к ОБСЕ, которое попрошу подписать все правозащитные общественные организации и депутатов, мам заложников с требованием дать официальную оценку этим незаконным требованиям или же официальный ответ, есть ли хоть какая-то норма международного гуманитарного права, которая может заставить украинскую сторону проводить верификацию свободных перед законом людей", – написала политик на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер также указала на недопустимость этих требований и невозможность их выполнения украинской стороной.

"Свобода их передвижения не зависит от государства, а государство Украина не имеет правовых оснований ни разыскивать их с целью верификации, ни принудительно перемещать их на территорию, временно неподконтрольную органам государственной власти Украины. Представители ОРДЛО продолжают затягивать работу и требуют провести верификацию тех, кто уже вышел на свободу, что само по себе абсурдно. Мы настаиваем: до конца недели должны быть поданы списки тех, кто может быть освобожден, с тем, чтобы освобождение людей состоялось уже в июне", – подчеркнула Олифер.

Кроме того, по словам Геращенко, представители группировок ОРДЛО в ультимативной форме требуют амнистии, а также включения в списки лиц, не имеющих отношения к Минскому процессу – "беркутовцев", причастных к убийствам на Майдане, лиц, осужденных за убийства, участников событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что террористы предлагают обменять 128 заложников на 640 боевиков, которые содержаться под стражей в Украине

Однако около 300 задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО. Работа по верификации списков, в которой были задействованы офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, СБУ и ОБСЕ, длилась с 28 апреля по 12 мая.