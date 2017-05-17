Боевики обстреляли Авдеевку из танков и минометов

Потерь среди украинских военных и мирных жителей нет.
На приморском направлении самые ожесточенные бои велись вблизи Широкино, Водяного, Павлополя и Гнутово. Здесь боевики били по позициям украинских военных из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а вблизи Широкино и Водяного – еще и вооружения БМП. В Гнутово также работали вражеские минометы калибра 82 мм. Под обстрел террористов попали Марьинка и Красногоровка. Огнем пулеметов крупных калибров оккупанты накрыли Марьинку, а огнем из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса – Красногоровку.
На донецком направлении вечером оккупанты традиционно обстреляли Авдеевку. Ее пригород попал под огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и вооружения танка. При этом одна мина попала в жилой квартал города, к счастью, в результате попадания никто не пострадал. Верхнеторецкое террористы обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, а Новолуганское – из вооружения БМП. По защитникам Майского боевики били из минометов калибра 120 мм.
На луганском направлении боевики в течение суток восемь раз применяли оружие. Из минометов калибров 120 мм и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов стреляли по опорным пунктам бойцов ВСУ вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. А по опорным пунктам украинских военных неподалеку Малинового – из стрелкового оружия.
Напомним, накануне боевики 19 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы применяли минометы на всех направлениях зоны АТО.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA