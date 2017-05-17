Боевики обстреляли Авдеевку из танков и минометов

Потерь среди украинских военных и мирных жителей нет.

Боевикам снова не дает покоя жизнь мирных жителей в Авдеевке Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 16 мая, 43 раза обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, время от времени боевики используют минометы калибра 120 мм. Ситуация на протяжении минувших суток оставалась сложной, но контролируемой бойцами ВСУ.

На приморском направлении самые ожесточенные бои велись вблизи Широкино, Водяного, Павлополя и Гнутово. Здесь боевики били по позициям украинских военных из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а вблизи Широкино и Водяного – еще и вооружения БМП. В Гнутово также работали вражеские минометы калибра 82 мм. Под обстрел террористов попали Марьинка и Красногоровка. Огнем пулеметов крупных калибров оккупанты накрыли Марьинку, а огнем из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса – Красногоровку.

На донецком направлении вечером оккупанты традиционно обстреляли Авдеевку. Ее пригород попал под огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и вооружения танка. При этом одна мина попала в жилой квартал города, к счастью, в результате попадания никто не пострадал. Верхнеторецкое террористы обстреливали из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, а Новолуганское – из вооружения БМП. По защитникам Майского боевики били из минометов калибра 120 мм.

На луганском направлении боевики в течение суток восемь раз применяли оружие. Из минометов калибров 120 мм и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов стреляли по опорным пунктам бойцов ВСУ вблизи Крымского, Трехизбенки и Кряковки. А по опорным пунктам украинских военных неподалеку Малинового – из стрелкового оружия.

Напомним, накануне боевики 19 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы применяли минометы на всех направлениях зоны АТО.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".