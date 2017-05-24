Бетонные дороги построят в трех областях – Омелян

Альтернативы бетонным дорогам нет, считает министр инфраструктуры.

В Украине начнут строить бетонные дороги kmu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах строительства бетонных дорог в Днепропетровской, Николаевской и Закарпатской областях, передает Центр транспортных стратегий.

"Мы давно говорим о цементных дорогах. И моя мечта, как министра, чтобы, по крайней мере, Восток и Юг Украины имели бетонное покрытие автодорог. Планы 2015-2016 годов были разрушены нашей реальностью, когда 95% автодорог были уже непригодны для использования. Мы должны их сейчас ремонтировать и восстанавливать до предыдущего состояния… Одновременно, глядя вперед, мы понимаем, что альтернативы бетонным дорогам нет. Из таких дорог, которые мы уже планируем по строительству в бетоне, - это будут дороги Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской областей. Это будет, по крайней мере, южная часть дороги, которая соединит Гданьск и Одессу", - сообщил министр на форуме UkrCemFor 2017.

Ранее ЦТС писал, что транспортный коридор Львов-Херсон может получить участки дорог с бетонным покрытием.

Напомним также, что в правительстве продолжают изучение идеи о строительстве бетонных дорог в районе украинских портов, где дорожное полотно подвергается ускоренному износу в результате проезда большегрузных машин.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") решило действовать по минимальному плану на 2017 год, который предусматривает строительство не более 700 км дорог.