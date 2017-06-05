Bellingcat идентифицировал водителей сбившего Боинг "Бука"

Транспортировкой "Бука" занималась 69-я отдельная бригада материального обеспечения.

Расследователям удалось установить личности семерых водителей, которые транспортировали «Бук»

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat смогла идентифицировать семерых вероятных водителей "Бука", с которого сбили Боинг рейса MH-17. В своем новом докладе Bellingcat отмечает, что транспортировкой "Бука" занималась 69-я отдельная бригада материального обеспечения.

Авторы исследования отмечают, что военный водитель Дмитрий З. перевозил пуско-заряжающую установку "Бук" под номером 232 в колонне 23-25 июня 2014 года. Шесть других военных водителей, запечатленных на фотографиях Дмитрия З., чьи личности удалось установить, также определенно участвовали в транспортировке "Буков" в колонне 23-25 июня 2014 года.

Кроме того, авторы подчеркивают, что невозможно сделать вывод о том, какой именно грузовик перевез "Бук 332" на российско-украинскую границу в ночь с 16 на 17 июля 2014 года, или кто из водителей им управлял. Практически все военные водители, принимавшие участие в транспортировке "Буков" в колонне, замеченной в июне 2014 года, официально закончили военную службу в конце июня или в начале июля 2014 года, хотя по страницам некоторых водителей в социальных сетях не ясно, вернулись ли они домой после окончания срочной службы.

"На видео колонны военной техники, перевозившей танки в направлении Ростова-на-Дону 28 июля 2014 года, видны несколько грузовиков и тралов, находившихся в колонне 23-25 июля 2014 года или в колонне 19-21 июля 2014 года, перевозивших "Буки". Грузовик с номером "4267 AH 50", перевозивший "Бук 332" 23-25 июня 2014 года, везет в колонне 28 июля 2014 года трал с номером "XP 4679 50", как и в колонне с "Буками" 23-25 июня 2014 года. Если другие машины, замеченные в колонне 28 июля 2014 года, везли те же тралы, что и в колоннах с "Буками" 23-25 июня и 19-21 июля 2014 года, то мы установили несколько ранее неизвестных номеров грузовиков, находившихся в колоннах "Буков" в июне и июле 2014 года", – отмечают автора расследования.

Ранее международная группа журналистов-расследователей Bellingcat презентовала свой, с которой сбили Боинг рейса МН17 в 2014 году. Расследователи показали фотографию, которая являлась "недостающим звеном" для определения точного происхождения "Бука".

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее об отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.