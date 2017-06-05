Bellingcat нашел новые доказательства российского происхождения "Бука", который сбил Боинг

Расследователи определили, что "Бук" состоял на вооружении 53 зенитно-ракетной бригады.

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< > Bellingcat определил из какой военной части был "Бук", который сбил Боинг в 2014 году Фото Bellingcat

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat презентовала свой новый доклад по ракетной установке "Бук", с которой сбили Боинг рейса МН17 в 2014 году. Расследователи показали фотографию, которая являлась "недостающим звеном" для определения точного происхождения "Бука".

Журналисты нашли подтверждение тому, что номер ракетной установки, которая осуществила пуск ракеты по пассажирскому самолету, является "332". На фотографиях начиная с 2014 года, средняя цифра номера установки была уже затерта и не позволяла провести идентификацию. Расследователи указывают на идентичность остальной маркировки установки на обнаруженной фотографии, предположительно за 2013 год, где средняя цифра на установке еще присутствует.

Расследователи также определили личность механика установки, а также его профили в социальных сетях. Определилось также, что ранее "Бук" состоял на вооружении 53 зенитно-ракетной бригады в поселке Маршала Жукова под Курском.

Напомним, 17 июля 2014 года был сбит "Боинг-777" рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в небе над Донецкой областью, в зоне боевых действий рядом с поселком Шахтерск. Самолет летел рейсом "Амстердам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

28 сентября 2016 года международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность России к уничтожению MH17.

Подробнее об отчете JIT читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука" на сайте ZN.UA.