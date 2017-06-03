Аваков разослал Нацполиции инструкцию по поведению с рейдерами

Полиция предписано вести с рейдерами "жесткую линию".
В Винницкой области задержано 42 рейдера
Национальной полиции по всей Украине разослана инструкция относительно жестких действий в случае попытки рейдерского захвата, сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, в Винницкой области "банда титушек" из 42 человек попыталась с оружием в руках захватить сельхозпредприятие.
"Прибывший спецназ полиции действовал чётко - обезоружил бандитов, положив их в наручниках лицом в землю. В землю, которую они хотели захватить", - отметил Аваков.
Он сообщил, что все члены банды были арестованы на 2 месяца без права залога.
"Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране", - написал он.
ГПУ провела крупнейшую антирейдерскую операцию в Днепропетровской области.
Экономический департамент Генеральной прокуратуры Украины в пятницу, 28 октября, провел крупнейшую по числу задействованных в ней следователей и оперативников операцию. В ней участвовали 350 сотрудников ГПУ и МВД, которые провели 30 обысков у рейдеров в Днепропетровской области, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
По материалам:
ZN.UA