Аваков разослал Нацполиции инструкцию по поведению с рейдерами

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Полиция предписано вести с рейдерами "жесткую линию".

В Винницкой области задержано 42 рейдера Национальной полиции по всей Украине разослана инструкция относительно жестких действий в случае попытки рейдерского захвата, сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, в Винницкой области "банда титушек" из 42 человек попыталась с оружием в руках захватить сельхозпредприятие.

"Прибывший спецназ полиции действовал чётко - обезоружил бандитов, положив их в наручниках лицом в землю. В землю, которую они хотели захватить", - отметил Аваков.

Он сообщил, что все члены банды были арестованы на 2 месяца без права залога.

"Это наша новая жесткая линия! Есть еще желающие рейдерить, играть титушиными мускулами и оружием - присваивая себе право на насилие? Не понятно? Тогда мы идем к вам. Данная инструкция разослана по всем отделениям Нацполиции, по всей стране", - написал он.