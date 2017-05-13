Арестован подозреваемый в покушении на Черновол

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Мужчину подозревают в совершении покушения на умышленное убийство.

Предполагаемый организатор покушения на Черновол арестован Виктория Мамотюк / Facebook Подозреваемый в покушении на нынешнего народного депутата Татьяну Черновол задержан на 60 суток, сообщил " Украинской правде " спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток. Расследование уголовного производства осуществляют следователи прокуратуры.

В январе этого года подозреваемого задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину. По данным Нацполиции, мужчину подозревают в совершении покушения на умышленное убийство.

"Правоохранители установили, что в ноябре 2013 года именно он путем подкупа склонил 4 лиц к совершению умышленного убийства Черновол", - сказал спикер Нацполиции.