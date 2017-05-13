Арестован подозреваемый в покушении на Черновол

Мужчину подозревают в совершении покушения на умышленное убийство.
Предполагаемый организатор покушения на Черновол арестован
Виктория Мамотюк / Facebook
Подозреваемый в покушении на нынешнего народного депутата Татьяну Черновол
задержан на 60 суток, сообщил "Украинской правде
" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.
По его словам, Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о взятии подозреваемого под стражу на 60 суток. Расследование уголовного производства осуществляют следователи прокуратуры.
В январе этого года подозреваемого задержали в Минске. В мае он был экстрадирован в Украину. По данным Нацполиции, мужчину подозревают в совершении покушения на умышленное убийство.
"Правоохранители установили, что в ноябре 2013 года именно он путем подкупа склонил 4 лиц к совершению умышленного убийства Черновол", - сказал спикер Нацполиции.
Напомним, на Татьяну Чорновил напали в ночь с 24 на 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе. У нее были зафикисровано сотрясение мозга, сломан нос, множественные гематомы.
Пресс-служба МВД сообщила, что милиция установила личности трех человек, причастных к нападению на журналистку Татьяну Чорновол, двое из них задержаны и с ними проводят следственные действия.
Также сообщалось о том, что в Броварах нашли автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на журналистку Татьяну Чорновил.
По материалам:
Украинская правда