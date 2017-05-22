Аэропорт "Борисполь" продолжает переговоры с Ryanair

Несмотря на заверения президента и министра инфраструктуры, окончательные договоренности с Ryanair не достигнуты.

Выяснилось, что никакой Ryanair в Борисполь пока не прилетит Ryanair

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) продолжает вести переговоры с крупнейшей европейской лоукост авиакомпанией Ryanair, сообщил глава аэропорта Павел Рябикин.

"На сегодняшний день переговоры продолжаются. Мы обозначили существующие проблемы и разбили их на две части – технологическая, которая заключается в их обслуживании на территории "Борисполя", и финансово-организационная - наши ставки сборов, которые им приходится платить", - сообщил Рябикин в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

По его словам, подход авиакомпаний был в том, что они хотят низкую фиксированную сумму сборов и не больше, а аэропорт пояснил им, что регулирование предусматривает дифференцированный показатель от взлетной массы, другие вещи.

"Мы определили, что для стимулирования новых направлений, нам необходимо снизить те ставки, о которых мы говорили. Министерству дали четкие показатели, что должно быть изменено в регуляторной базе, для того, чтобы новые, в том числе бюджетные перевозчики, смогли летать в Украину и предлагать здесь свои услуги", - отметил Рябикин.

26 апреля министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair в конце сентября начнет полеты из аэропорта Львова и киевского аэропорта "Борисполь". "Они будут летать из Борисполя и Львова. Вчера были успешные переговоры этих аэропортов с руководством компании Ryanair. Мы продолжаем роботу по графику", - сказал он.

12 мая президент Петр Порошенко сообщил, что на сегодня уже разработана программа по привлечению лоукостов в Украину. "Мы делаем абсолютно скоординированную программу по привлечению в Украину большого количества авиакомпаний, так называемых лоукостов, которые дадут возможность за несколько десятков евро организовать билет в обе стороны", — сказал Порошенко.