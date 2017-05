"Звезда инопланетян" снова начала тускнеть

Загадочная звезда KIC 8462852 , мигание которой связывают с деятельностью инопланетных цивилизаций, снова начала тускнеть. Об этом сообщила астроном Джейсон Райт из университета Пенсильвании на своей странице в Twitter.

"Звезда Табби снова потускнела. Я призываю всех астрономов, которые будут работать на телескопах в ближайшие 48 часов, получить ее спектр и опубликовать его", - написала она.

ALERT:@tsboyajian's star is dipping



This is not a drill.



Astro tweeps on telescopes in the next 48 hours: spectra please!