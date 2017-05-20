"Звезда инопланетян" снова начала тускнеть

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

На данный момент звезда находится за Солнцем для наблюдателей с Земли.

Звезда KIC 8462852 снова тускнеет NASA

Загадочная звезда KIC 8462852 , мигание которой связывают с деятельностью инопланетных цивилизаций, снова начала тускнеть. Об этом сообщила астроном Джейсон Райт из университета Пенсильвании на своей странице в Twitter.

"Звезда Табби снова потускнела. Я призываю всех астрономов, которые будут работать на телескопах в ближайшие 48 часов, получить ее спектр и опубликовать его", - написала она.

ALERT:@tsboyajian's star is dipping



This is not a drill.



Astro tweeps on telescopes in the next 48 hours: spectra please! — Jason Wright (@Astro_Wright) 19 травня 2017 р.

В октябре 2015 года астрономы из Йельского университета заявили о том, что светимость звезды два раза снижалась на четверть за последние семь лет. По мнению исследователей, это могло указывать на существование вокруг звезды сферы Дайсона, созданной цивилизацией инопланетян. До этого астрономы предполагали, что вокруг звезды может кружить целый рой комет, но последующие наблюдения показали, что за последние 100 лет ее яркость упала на 0,16 звездных величины, что поставило под сомнение эту теорию.

Позже ученые изучили изменение яркости звезды с декабря 2009 года, когда был запущен телескоп "Кеплер", по май 2013 года. Расчеты исследователей показали, что яркость "звезды инопланетян" падала со скоростью в 0,3% в год, и за первые тысячу дней работы "Кеплера" она упала на 0,9%. Затем она падала еще быстрее, и буквально через полгода после этого она упала на 2%. Затем скорость ее снижения снизилась, и на текущий момент она упала на 3%.

Ученые также замерили колебания яркости других звезд, что подтвердило предположение о том, что KIC 8462852 является уникальным светилом, чье поведение нельзя объяснить с помощью существующих моделей.