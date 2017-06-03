"Южмаш" возобновил производство ракет-носителей "Зенит"

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Ракеты использовались при программах "Морской старт" и "Наземный старт".

"Южмаш" вновь выпускает легендарные ракеты yuzhmash.com "Южмаш" заключил контракт с компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии " Зенит ", сообщает пресс-служба предприятия.

Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Сейчас в производстве находится 2 ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ".

"Подписанием этого контракта сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал "Южмаш" начиная с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства", - отметили в компании.

На сегодня портфель заказов предприятия на ближайшие годы превышает 350 млн. долларов. Среди основных заказчиков – компании США, Италии, Индии, Кореи и др.