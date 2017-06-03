"Южмаш" возобновил производство ракет-носителей "Зенит"

Ракеты использовались при программах "Морской старт" и "Наземный старт".
"Южмаш" вновь выпускает легендарные ракеты
yuzhmash.com
"Южмаш" заключил контракт с компанией S7 Sea Launch Limited на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит
", сообщает пресс-служба предприятия.
Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов. Сейчас в производстве находится 2 ракеты модификаций "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ".
"Подписанием этого контракта сделан большой шаг в преодолении глубокого кризиса, в котором пребывал "Южмаш" начиная с 2013 года и который стал следствием обвального сокращения объемов производства", - отметили в компании.
На сегодня портфель заказов предприятия на ближайшие годы превышает 350 млн. долларов. Среди основных заказчиков – компании США, Италии, Индии, Кореи и др.
Напомним, "Морской старт" – международный коммерческий проект по созданию и эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 1995 году была создана одноименная компания, учредителями выступили американская корпорация Boeing, российская РКК "Энергия", норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (ныне Aker Solutions), украинские КБ "Южное" и ПО "Южмаш". Был проведен ряд коммерческих запусков на орбиту с помощью украинских ракет-носителей "Зенит" с плавучей платформы "Одиссей" в Тихом океане.
Летом 2009 года компания "Морской старт" объявила о своем банкротстве, после реорганизации в 2010 году ведущую роль в проекте получила РКК "Энергия". С 2014 года запуски в космос по проекту были приостановлены из-за аварии ракеты-носителя "Зенит".
По материалам:
ZN.UA