Возле нейтронных звезд могут существовать обитаемые планеты – ученые

Ученые исследовали планеты c и d пульсара PSR B1257+12.

Вокруг нейтронных звезд могут вращаться обитаемые планеты Naked Science

Нидерландские астрономы заявили о том, что рядом с нейтронными звездами могут существовать планеты с пригодными для жизни условиями. Выводы исследователей были опубликованы на сайте arxiv.org.

В ходе исследования ученые установили, что расположенные поблизости от пульсара PSR B1257+12 планеты-суперземли PSR B1257+12 c (Полтергейст) и PSR B1257+12 d (Фобетор) могут выступать в роли "дома" для некоторых организмов.

Исследователи проанализировали снимки, которые были сделаны с помощью обсерватории "Чандра" в 2007 году, и более ранние данные 2005 года. В результате было установлено, что температура на поверхности PSR B1257+12 достигает 1,1 миллиона кельвинов, а вокруг звезды на удалении от долей до нескольких астрономических единиц может вращаться пылевой диск. При выполнении ряда условий планеты c и d будут потенциально обитаемы. Для этого они прежде всего должны иметь мощную и плотную атмосферу.

Большую опасность для возможной жизни представляют рентгеновские лучи. Однако еще более опасными являются так называемые пульсарные ветры, действующие в определенные периоды времени.

Ранее ученые обнаружили звезду-сверхгиганта с нейтронной звездой в центре. Подобные космические тела называют объектами Торна-Житкова. Ядром красного гиганта является нейтронная звезда. Вероятно, подобное явление возникло после слияния двойной системы. Выводы ученых были сделаны на основании повторного анализа сведений фотометрических каталогов и следующих из них выводов, которые касались характера движения HV2112 в пределах галактики Малое Магелланово Облако.