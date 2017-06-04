В Турции найден новый пещерный город

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В отличие от других подобных поселений страны, Беляси имеет 52 камеры, а не 50.

В Турции нашли уникальный пещерный город Lenta.ru

в турецкой провинции Кайсери древний пещерный город из 52 камер, сообщает Daily Sabah

О найденных в этом районе пещерах сообщили пастухи и местные жители, позже археологами был обнаружен подземный город Беляси протяженностью 80 метров.

Археологи обнаружили церковь, а также различные строения на поверхности горы вокруг подземного города. По мнению ученых, количество камер увеличивалось в соответствии с потребностями жителей древнего города.

Специалисты отмечают, что Беляси отличается от пещерных поселений Каппадокии в провинции Невшехир. В то время, как подземные города в Каппадокии были построены вертикальным способом, Беляси был построен горизонтальным способом, что является отличительной особенностью всех пещерных городов Кайсери.

Люди древности строили пещерные города для защиты от врагов. Обнаруженный археологами Беляси может стать первым пещерным городом Турции, имеющим более 50 камер.

Напомним, ранее международная группа археологов обнаружила в Ферганской долине новое поселение Великого шелкового пути. Археологам удалось обнаружить поселение размером с Монако, то есть около двух квадратных километров. Его раскопки велись в течение двух лет.