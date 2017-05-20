Археологи обнаружили на Шелковом пути город размером с Монако

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Площадь древнего города составляет около двух квадратных километров.

На Великом шелковом пути найден новый город Wikimedia commons

Международная группа археологов обнаружила в Ферганской долине новое поселение Великого шелкового пути . Как сообщает N+1, археологам удалось обнаружить поселение размером с Монако, то есть около двух квадратных километров.

Раскопки велись учеными в течение двух лет. Перед тем как начать раскопки, археологи при помощи дронов, оснащенных технологией Real Time Kinematic, фиксировали высоту рельефа на территории памятника и вокруг него. Это позволило идентифицировать остатки гробницы и ремесленной мастерской в пределах городских стен. Их наличие доказало, что памятник имел постоянное местное население, а не был только пунктом для постоя.

Как отмечают исследователи, две тысячи лет назад поселение было важным городом, связанным с Королевством Дайюань. Государством, которое известно своими породистыми лошадьми и перевалочными пунктами на большей территории Великого шелкового пути. На сегодняшний день, он является наиболее перспективным местом для изучения процесса взаимного влияния китайской и европейской цивилизаций на рубеже нашей эры.

Ранее сообщалось о том, что на острове Джерси в проливе Ла-Манш археологи обнаружили древние артефакты, которые, по их расчетам, использовались охотниками-собирателями во время последнего ледникового периода. Возраст находок оценивается примерно в 14 тысяч лет. По мнению исследователей, артефакты могут быть частью больших изделий.