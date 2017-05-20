Топ Новости
<
>

Археологи обнаружили на Шелковом пути город размером с Монако

20 мая в 10:36

Площадь древнего города составляет около двух квадратных километров.

33
На Великом шелковом пути найден новый город
Wikimedia commons
Международная группа археологов обнаружила в Ферганской долине новое поселение Великого шелкового пути. Как сообщает N+1, археологам удалось обнаружить поселение размером с Монако, то есть около двух квадратных километров.

Раскопки велись учеными в течение двух лет. Перед тем как начать раскопки, археологи при помощи дронов, оснащенных технологией Real Time Kinematic, фиксировали высоту рельефа на территории памятника и вокруг него. Это позволило идентифицировать остатки гробницы и ремесленной мастерской в пределах городских стен. Их наличие доказало, что памятник имел постоянное местное население, а не был только пунктом для постоя.

Читайте также: Археологи обнаружили в Египте погребальный сад

Как отмечают исследователи, две тысячи лет назад поселение было важным городом, связанным с Королевством Дайюань. Государством, которое известно своими породистыми лошадьми и перевалочными пунктами на большей территории Великого шелкового пути. На сегодняшний день, он является наиболее перспективным местом для изучения процесса взаимного влияния китайской и европейской цивилизаций на рубеже нашей эры.

Ранее сообщалось о том, что на острове Джерси в проливе Ла-Манш археологи обнаружили древние артефакты, которые, по их расчетам, использовались охотниками-собирателями во время последнего ледникового периода. Возраст находок оценивается примерно в 14 тысяч лет. По мнению исследователей, артефакты могут быть частью больших изделий.

По материалам: N+1
Читайте также
Тэги археология город поселения раскопки
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...