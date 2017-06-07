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В сети появился концепт Galaxy Note 8

7 июня в 11:56

Смартпэд будет оборудован "безрамочным" дисплеем.

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Galaxy Note 8 будет похож на Galaxy S8
Пользователь Twitter под ником PoyocoTech опубликовал рендер Galaxy Note 8, который в общих чертах показывает внешний вид нового смартпэда Samsung.

Новое устройство будет напоминать флагман Samsung Galaxy S8 и позаимствует его "безрамочный" дисплей. Вместе с тем, концепция размещения двойной камеры была позаимствована у Galaxy Note 3.

Внизу расположился аудиоразъем 3,5 мм, USB-порт Type-C, динамики, предположительно производства AKG, и разъем для стилуса S Pen. Как и новые флагманы Samsung, смартпэд лишится кнопки Home.

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Ранее сообщалось, что компания Samsung прекратила поставки Galaxy Note7 и призвала быстрее обменять эти смартфоны из-за угрозы взрыва. После этого в компании выпустили обновление, которое исключает перегрев Galaxy Note 7.

Позже стало известно, что пользователь смартфона из новой партии получил травмы пальцев из-за взрыва Galaxy Note, пострадал также ноутбук, от которого заряжалось устройство. 9 октября пользователи сообщили о третьем случае возгорания замененного смартфона.

10 октября компания решила приостановить производство Galaxy Note7.

Кроме того, самолет Delta Airlines рейса DL138, который совершал полет из Детройта в Амстердам, был вынужден совершить незапланированную посадку в Великобритании после того, как планшет Samsung загорелся и задымил салон самолета.

По материалам: 4pda.ru
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Тэги Galaxy Samsung пользователь смартфон
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