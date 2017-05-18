В сети появились новые фотографии iPhone 8

На снимках изображен макет нового смартфона Apple.

В сети появились первые "живые" снимки макета iPhone 8, на которых можно заметить, что Apple решила отойти от знакомого пользователям внешнего вида смартфонов.

Корпус Apple iPhone 8 будет включать две стеклянные 2,5D-панели с алюминиевой рамой посередине, в результате чего он получится "бесшовным". Под фронтальной стеклянной панелью скрывается OLED-дисплей с тонкими рамками без кнопки "Домой". Согласно слухам, Apple намерена поместить Touch ID под стекло.

На задней стороне устройства можно заметить двойную камеру, которая располагается вертикально.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.