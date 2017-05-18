Голосовой помощник Google начнет работать на iPhone

Помощник начнет поддерживать семь новых языков.

Собственники iPhone смогут использовать помощника Google

Компания Google заявила о том, что разработанный ею голосовой помощник начнет работать на iOS-устройствах, сообщается в блоге компании

Как именно помощник Google будет работать на устройствах с предустановленным помощником Siri, не сообщается. Известно, что Google помощник будет доступен для пользователей iOS 9,1 и выше.

Кроме того, Google заявила о том, что до конца года помощник начнет поддерживать бразильский португальский, французский, немецкий и японский язык, а к концу года заработает на итальянском, корейском и испанском.

Также Google внесла возможность текстового ввода запросов виртуальному ассистенту и функцию просмотра предыдущих запросов.

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Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.