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В Samsung прокомментировали взлом сканера радужки в Galaxy S8

26 мая в 11:31

Представитель компании убежден, что специалистам из Chaos Computer Club просто повезло.

Galaxy S8
Инжинеры Samsung с трудом смогли разблокировать смартфон при использовании метода специалистов из Chaos Computer Club
samsung.com
Компания Samsung прокомментировала информацию о взломе сканера радужки в флагманском Galaxy S8.

"Компании известно об этом сообщении. Samsung заверяет пользователей, что технология распознавания радужной оболочки глаза в Galaxy S8 была разработана и внедрена после тщательного тестирования, чтобы обеспечить высокий уровень точности сканирования и предотвратить попытки несанкционированного доступа", - заявил представитель компании, заверив, что  предложенный специалистами из Chaos Computer Club способ может быть реализован только при условии использования сложной техники и совпадения ряда обстоятельств.

При этом в ходе внутреннего расследования инженерами Samsung было установлено, что добиться положительного результата при использовании такого метода невероятно сложно. При этом в компании уже пообещали сделать все для устранения уязвимости.

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Напомним, группа исследователей из организации Chaos Computer Club сумела обмануть сканер радужки глаза в Galaxy S8 с помощью подручных средств. Для этого они использовали обычный фотоаппарат, принтер и контактную линзу. С помощью фотоаппарата со средней дистанции было снято лицо человека. Важно отметить, что снимок делался в режиме ночной съёмки. Смартфон разблокировался с первой же попытки.

 

По материалам: 4pda.ru
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Тэги Samsung Galaxy глаза сканер фотоаппарат
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