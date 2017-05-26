В Samsung прокомментировали взлом сканера радужки в Galaxy S8

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Представитель компании убежден, что специалистам из Chaos Computer Club просто повезло.

Инжинеры Samsung с трудом смогли разблокировать смартфон при использовании метода специалистов из Chaos Computer Club samsung.com

Компания Samsung прокомментировала информацию о взломе сканера радужки в флагманском Galaxy S8.

"Компании известно об этом сообщении. Samsung заверяет пользователей, что технология распознавания радужной оболочки глаза в Galaxy S8 была разработана и внедрена после тщательного тестирования, чтобы обеспечить высокий уровень точности сканирования и предотвратить попытки несанкционированного доступа", - заявил представитель компании, заверив, что предложенный специалистами из Chaos Computer Club способ может быть реализован только при условии использования сложной техники и совпадения ряда обстоятельств.

При этом в ходе внутреннего расследования инженерами Samsung было установлено, что добиться положительного результата при использовании такого метода невероятно сложно. При этом в компании уже пообещали сделать все для устранения уязвимости.

Напомним, группа исследователей из организации Chaos Computer Club сумела обмануть сканер радужки глаза в Galaxy S8 с помощью подручных средств. Для этого они использовали обычный фотоаппарат, принтер и контактную линзу. С помощью фотоаппарата со средней дистанции было снято лицо человека. Важно отметить, что снимок делался в режиме ночной съёмки. Смартфон разблокировался с первой же попытки.