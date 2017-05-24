Сканер радужки глаза в Samsung Galaxy S8 можно обмануть подручными средствами

Для этого исследователи использовали обычный фотоаппарат, принтер и контактную линзу.

Galaxy S8 разблокировали с первой же попытки

Группа исследователей из организации Chaos Computer Club сумела обмануть сканер радужки глаза в Galaxy S8 с помощью подручных средств.

Для этого они использовали обычный фотоаппарат, принтер и контактную линзу. С помощью фотоаппарата со средней дистанции было снято лицо человека. Важно отметить, что снимок делался в режиме ночной съёмки.

Это связано с тем, что сканер в смартфоне использует инфракрасный свет для распознавания глаз. Затем исследователи распечатали на обычном лазерном принтере изображение глаза и просто положили сверху контактную линзу.

Смартфон разблокировался с первой же попытки.

28 марта Samsung представила новые смартфоны Galaxy S8 и S8+. S8 оснащен закругленным дисплеем диагональю 5,8 дюйма (6,2 дюйма в случае с S8+), который занимает практически всю переднюю панель. Гаджет лишился также физической кнопки домой, которая теперь располагается в самом дисплее и является чувствительной к давлению.