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Сканер радужки глаза в Samsung Galaxy S8 можно обмануть подручными средствами

24 мая в 14:47

Для этого исследователи использовали обычный фотоаппарат, принтер и контактную линзу. 

galaxy s8
Galaxy S8 разблокировали с первой же попытки
Группа исследователей из организации Chaos Computer Club сумела обмануть сканер радужки глаза в Galaxy S8 с помощью подручных средств.

Для этого они использовали обычный фотоаппарат, принтер и контактную линзу. С помощью фотоаппарата со средней дистанции было снято лицо человека. Важно отметить, что снимок делался в режиме ночной съёмки.

Это связано с тем, что сканер в смартфоне использует инфракрасный свет для распознавания глаз. Затем исследователи распечатали на обычном лазерном принтере изображение глаза и просто положили сверху контактную линзу.

Смартфон разблокировался с первой же попытки.

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28 марта Samsung представила новые смартфоны Galaxy S8 и S8+.  S8 оснащен закругленным дисплеем диагональю 5,8 дюйма (6,2 дюйма в случае с S8+), который занимает практически всю переднюю панель.  Гаджет лишился также физической кнопки домой, которая теперь располагается в самом дисплее и является чувствительной к давлению. 

 

По материалам: 4pda.ru
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Тэги линзы смартфон Galaxy Samsung
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