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В Египте найдены 17 древних мумий

13 мая в 17:00

Археологи обнаружили также саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.

Археологические раскопки 121
Археологи обнаружили в Египте 17 древних мумий
strana.ru
Египетские археологи нашли в провинции Эль-Минья к югу от Каира 17 древних мумий.

Погребение было обнаружено еще в прошлом году с помощью просвечивания грунта радаром. Дальнейшие же раскопки в этом регионе позволили обнаружить подземные коридоры, где хранились мумии.

Вместе с ними археологи нашли саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.

Точной датировки мумий пока нет, однако предполагается, что находка имеет отношение к эпохам Эллинистического и Римского Египта примерно между IV в. до н.э. и III в. н.э.

Ученые заявляют, что им впервые удалось обнаружить столь массовое захоронение.

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Ранее сообщалось о том, что тайванский рыбак выловил челюсть ранее неизвестного вида человека, который жил десятки тысяч лет назад.

По материалам: Интерфакс
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Тэги мумия Египет археология
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