В Египте найдены 17 древних мумий

Археологи обнаружили также саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.
Погребение было обнаружено еще в прошлом году с помощью просвечивания грунта радаром. Дальнейшие же раскопки в этом регионе позволили обнаружить подземные коридоры, где хранились мумии.
Вместе с ними археологи нашли саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.
Точной датировки мумий пока нет, однако предполагается, что находка имеет отношение к эпохам Эллинистического и Римского Египта примерно между IV в. до н.э. и III в. н.э.
Ученые заявляют, что им впервые удалось обнаружить столь массовое захоронение.
Ранее сообщалось о том, что тайванский рыбак выловил челюсть ранее неизвестного вида человека, который жил десятки тысяч лет назад.Интерфакс