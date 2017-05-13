В Египте найдены 17 древних мумий

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Археологи обнаружили также саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.

Археологи обнаружили в Египте 17 древних мумий strana.ru

Египетскиенашли в провинции Эль-Минья к югу от Каира 17 древних мумий.

Погребение было обнаружено еще в прошлом году с помощью просвечивания грунта радаром. Дальнейшие же раскопки в этом регионе позволили обнаружить подземные коридоры, где хранились мумии.

Вместе с ними археологи нашли саркофаги, захоронения животных и папирусы с письменами.

Точной датировки мумий пока нет, однако предполагается, что находка имеет отношение к эпохам Эллинистического и Римского Египта примерно между IV в. до н.э. и III в. н.э.

Ученые заявляют, что им впервые удалось обнаружить столь массовое захоронение.

Ранее сообщалось о том, что тайванский рыбак выловил челюсть ранее неизвестного вида человека, который жил десятки тысяч лет назад.