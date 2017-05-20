Украинские инженеры и школьники вошли в ТОП-25 участников крупнейшего конкурса NASA

Проголосовать и поддержать украинских участников форума разработчиков NASA можно до 22 мая.
Соглано сообщению, "цель проекта - подготовка нового поколения космических исследователей и популяризация космоса. Команда Spacer предложила "земную" модель орбитальной станции, которая станет лабораторией для исследований с имитацией условий космоса для всех желающих".
Также в ТОП-25 вошел проект команды школьников из Одессы Autonomous Smart Village - концепция разумного поселения.
"Интеллектуальные системы управления в сочетании с разветвленной космической инфраструктурой позволят сделать жизнь землян максимально комфортным и безопасным, а также эффективно использовать ресурсы", - сообщили в украинском космическом агентстве.
Каждый желающий может поддержать украинских разработчиков, проголосовав за них на сайте конкурса до 22 мая.
Международный конкурс NASA "Space Apps Challenge" проводится ежегодно, начиная с 2012 года,. Украина присоединилась к хакатону NASA в 2016 году и получила приз зрительских симпатий за разработку модели ракетоплана MarsHopper для исследования Марса.
В прошлом году четверо украинских школьников вошли в ТОП-100 самых лучших юных ученых мира научного конкурса "Google Science Fair-2016".ZN.UA