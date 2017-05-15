Ученые связали рождение Земли с временным ростом яркости Солнца

Мощное излучение позволило образоваться твердым внутренним планетам.

Молодое Солнце могло пережить период особо мощного излучения NASA

Ученые заявили о том, что молодое нестабильное Солнце могло пройти через период особо мощного излучения, которое позволило образоваться внутренним планетам, включая Землю . Выводы исследователей были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

Александр Хаббард из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке обратил внимание на молодую звезду FU Ориона, которая в 1936 году вспыхнула в сотни раз ярче обычного и продолжает светиться так до сих пор. По мнению ученых, дополнительное излучение питает вещество газопылевого диска.

Хаббард пришел к выводу о том, что если бы Солнце переживало такой же период, Солнечная система могла стать такой, как сейчас. Мощнейшее излучение привело к нагреванию и частичному расплавлению твердых частиц железа и других веществ, позволив быстро сформироваться из них будущим каменистым планетам. По словам ученого, не будь временного усиления яркости звезды, такое расплавление могло происходить лишь намного ближе к ней.

Гипотеза Хаббарда может объяснить и небольшие размеры Марса. Молодое и исключительно яркое Солнце излучало недостаточно сильно для того, чтобы чтобы расплавить большие количества твердых частиц на таком большом удалении, где проходит сегодня марсианская орбита.

Ранее международная группа геологов выяснила, что твердое металлическое ядро внутри Земли образовалось 1-1,5 млрд лет назад. Также ученые смогли определить скорость роста земного ядра: за год его радиус увеличивается примерно на 1 мм.