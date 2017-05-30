Ученые создали управляемую ногами роботизированную руку

Датчики устанавливаются на ступнях и коленях пользователя.

Нога управляется с помощью датчиков на ногах

Ученые из лаборатории Хияма Инами в Японии создали роботизированную руку MetaLimbs, которой можно управлять с помощью рук, сообщает The Verge.

Датчики для управления рукой устанавливаются на стопах и коленях пользователя. Кроме того, датчики, которые позволяют сжимать кулаки руки, устанавливаются на пальцах ног.

Как отмечает издание, управлять роботизированной рукой можно только сидя или стоя, когда ноги пользователя не задействованы ни в какой другой активности. Ученые предполагают, что устройство поможет пользователям при выполнении различных задач.

Ранее ученые научили робота сомневаться в правильности указаний человека. Получив приказ, робот не сразу его выполняет, а сначала анализирует свои навыки и физические возможности выполнить приказ. Кроме этого рассматривается положение робота в системе отношений "начальник-подчиненный": робот "думает", должен ли он вообще выполнять этот приказ. Чтобы это случилось, отдавший распоряжение должен обладать соответствующими полномочиями.