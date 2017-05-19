Ученые создали основу для жидкого Терминатора

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Исследователям удалось создать жидкий металл.

Ученые создали металл для жидкого Терминатора

Китайские ученые создали устойчивые капли жидкого металла , которые могут стать основой для "машин из жидкого металла с автономным питанием" аналогом которых был жидкий Терминатор из фильма Джеймса Кемерона. Об открытии ученых сообщает ScienceAlert.

Как отмечает издание, благодаря своей низкой токсичности и способности изменять форму, жидкие металлы могут использоваться для борьбы с раковыми заболеваниями или для производства моторов роботов.

Обычно жидкие металлы получают, сплавляя галлий, олово и индий, однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой оксидов, делающий материал липким и непригодным для использования.

Для того, чтобы решить эту проблему, ученые разработали метод создания капель, который позволяет изменить их свойства. Исследователи поместили капли жидкого металла в раствор гидроксида натрия, что позволило им принять сферическую форму. После этого их обрабатывали политетрафторэтиленом (тефлоном), в ходе чего частицы последнего покрывали внешний слой капель. В результате исследователям удалось получить шарики жидкого металла, которые не прилипали к поверхности, могли катиться и отскакивать от нее.

Ранее сообщалось о том, что ученые изобрели материал, способный минимизировать вред от взрыва бомбы на борту самолета.