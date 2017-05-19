Ученые создали основу для жидкого Терминатора

Исследователям удалось создать жидкий металл.
Как отмечает издание, благодаря своей низкой токсичности и способности изменять форму, жидкие металлы могут использоваться для борьбы с раковыми заболеваниями или для производства моторов роботов.
Обычно жидкие металлы получают, сплавляя галлий, олово и индий, однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой оксидов, делающий материал липким и непригодным для использования.
Для того, чтобы решить эту проблему, ученые разработали метод создания капель, который позволяет изменить их свойства. Исследователи поместили капли жидкого металла в раствор гидроксида натрия, что позволило им принять сферическую форму. После этого их обрабатывали политетрафторэтиленом (тефлоном), в ходе чего частицы последнего покрывали внешний слой капель. В результате исследователям удалось получить шарики жидкого металла, которые не прилипали к поверхности, могли катиться и отскакивать от нее.
Ранее сообщалось о том, что ученые изобрели материал, способный минимизировать вред от взрыва бомбы на борту самолета.ZN.UA