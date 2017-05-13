Ученые раскрыли тайну загадочного морского чудовища в Индонезии

Необычное существо оказалось усатым китом.
Ученым удалось идентифицировать животное по горловым складкам и верхней челюсти. Несмотря на причудливый вид, это явно усатый кит, рассказал биолог Александр Верт. "В океане есть много вещей, о которых мы не знаем, но не в этом случае", - добавил он.
Туша неизвестного существа была обнаружена в индонезийской провинции Малуку. Длина животного составляет 15 метров, а вес – 35 тонн. Ученые-океанографы, прибывшие на место для идентификации морского существа, установили, что оно находилась на берегу около трех дней, прежде чем на него наткнулись рыбаки.
В Антарктиде появилась еще одна гигантская трещина. Новая трещина располагается в 10 километрах от обнаруженной в декабре 2016 года.ZN.UA