Ученые раскрыли тайну загадочного морского чудовища в Индонезии

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Необычное существо оказалось усатым китом.

Морское чудовище оказалось усатым китом Mbs Sangadji / Facebook

Ученые заявили, что гигантское существо , которое было обнаружено на пляже в Индонезии, на самом деле является не неизвестным морским чудовищем, а усатым китом в стадии разложения, сообщает LiveScience

Ученым удалось идентифицировать животное по горловым складкам и верхней челюсти. Несмотря на причудливый вид, это явно усатый кит, рассказал биолог Александр Верт. "В океане есть много вещей, о которых мы не знаем, но не в этом случае", - добавил он.

Туша неизвестного существа была обнаружена в индонезийской провинции Малуку. Длина животного составляет 15 метров, а вес – 35 тонн. Ученые-океанографы, прибывшие на место для идентификации морского существа, установили, что оно находилась на берегу около трех дней, прежде чем на него наткнулись рыбаки.

В Антарктиде появилась еще одна гигантская трещина. Новая трещина располагается в 10 километрах от обнаруженной в декабре 2016 года.