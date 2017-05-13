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Ученые раскрыли тайну загадочного морского чудовища в Индонезии

13 мая в 14:38

Необычное существо оказалось усатым китом.

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Морское чудовище оказалось усатым китом
Mbs Sangadji / Facebook
Ученые заявили, что гигантское существо, которое было обнаружено на пляже в Индонезии, на самом деле является не неизвестным морским чудовищем, а усатым китом в стадии разложения, сообщает LiveScience

Ученым удалось идентифицировать животное по горловым складкам и верхней челюсти. Несмотря на причудливый вид, это явно усатый кит, рассказал биолог Александр Верт. "В океане есть много вещей, о которых мы не знаем, но не в этом случае", - добавил он.

Туша неизвестного существа была обнаружена в индонезийской провинции Малуку. Длина животного составляет 15 метров, а вес – 35 тонн. Ученые-океанографы, прибывшие на место для идентификации морского существа, установили, что оно находилась на берегу около трех дней, прежде чем на него наткнулись рыбаки.

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В Антарктиде появилась еще одна гигантская трещина. Новая трещина располагается в 10 километрах от обнаруженной в декабре 2016 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги существо ученые животные чудовище
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